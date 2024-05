Vitória de Lando Norris significa que agora Verstappen tem um rival na F1?

Lando Norris impôs a segunda derrota do ano a Max Verstappen, em seis etapas no campeonato da F1. Mas, desta vez, foi diferente do GP da Austrália, quando Carlos Sainz venceu após Verstappen abandonar: o holandês estava na pista, teve a chance de atacar o piloto da McLaren depois de um período de Safety Car, mas claramente não estava tão veloz.

A McLaren trouxe uma grande atualização para o GP de Miami e melhorou o desempenho do carro de maneira significativa. Mas Verstappen teve problemas de equilíbrio por todo o final de semana, tendo dificuldades em lidar com um asfalto bastante particular, e também danificou o assoalho de seu carro quando escapou da pista.

Então o rendimento da Red Bull não era o mesmo de sempre, mas a melhora da McLaren é real. No Ju Responde do GP de Miami, falo também sobre a influência do Safety Car na corrida, o futuro do projetista Adrian Newey e o que aconteceu para Kevin Magnussen ouvir do chefe da McLaren, Andrea Stella, que deveria passar um fim de semana em casa para aprender a ser mais leal na pista.