Bruna Biancardi rebate crítica sobre corpo: 'Pelo visto precisa explicar'

Ela também falou sobre a amamentação de Mavie, sua filha com o jogador Neymar Jr. "Agora a Mavie já come algumas coisas também e isso me dá um intervalo entre uma mamada e outra para fazer algumas coisas sem que ela dependa tanto de mim."

Mas ela está sempre pertinho para a hora que quiser mamar e eu amo que seja assim. Nós duas sempre juntas. Bruna Biancardi

No Festival de Cinema de Cannes, Bruna contou que Mavie não foi para o red carpet com ela. "Ficou no hotel. Coloquei o vestidinho nela, tiramos fotos e fui para o red carpet. Logo voltei porque ela queria mamar."