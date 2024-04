Volta do GP da China com sprint traz temor por desclassificações e erros

A Fórmula 1 está voltando para a China depois de cinco anos por conta de uma série de cancelamentos devido à pandemia da covid-19 e tanta coisa mudou de 2019 para cá que este será um final de semana que vai testar a capacidade de aprendizado de pilotos e equipes. Até porque este será o primeiro GP com sprint da temporada e isso significa que, ao invés de 3h de treinos livres, eles terão apenas uma hora de preparação e já partem para a classificação.

As equipes costumam enviar funcionários para checar as condições da pista quando ficam muito tempo sem ir a determinado circuito ou quando se trata de um evento novo. E as informações que chegam é de que o asfalto está muito mais ondulado do que em 2019. E isso é muito mais difícil de se lidar com os carros atuais, que precisam andar mais baixos, do que era no passado.

Isso traz um problema importante: se os carros baterem muito no solo, há o risco de desgaste acelerado da prancha de legalidade, aquela mesma que causou a desclassificação de Charles Leclerc e Lewis Hamilton no GP dos EUA de 2023 que, não coincidentemente, foi um final de semana de sprint em um circuito ondulado.