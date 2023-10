Se lá pela volta 15 do GP dos Estados Unidos uma vitória de Lewis Hamilton parecia plausível, primeiro uma decisão estratégica da Mercedes e depois a desclassificação do inglês mudaram completamente a história da prova, vencida por Max Verstappen mesmo sem um ritmo tão forte quanto em outras corridas e com problemas de freio.

Essa desclassificação gerou algumas dúvidas sobre os procedimentos da FIA para vistoriar aleatoriamente os carros, assim como a suspeita de que o rendimento do inglês estivesse relacionado a isso.

No Ju Responde da 18ª etapa do campeonato, abordo esses temas e ainda explico como funciona essa vistoria e por que só quatro carros foram selecionados. E também comento sobre uma estratégia inteligente da Red Bull, porque a Ferrari decidiu parar Charles Leclerc só uma vez, o que está acontecendo com a Aston Martin e por que não se resolve o problema das ondulações do circuito de Austin.