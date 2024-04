Alonso tem início mais tímido, mas vê Aston se comportando como time grande

O começo da temporada da Aston Martin ano passado foi impressionante: uma equipe que lutava para pontuar no final de 2022 surgiu colecionando pódios na primeira metade da temporada. O Início de 2024 não tem sido tão forte, mas Fernando Alonso, que recentemente confirmou sua permanência no time até pelo menos o final de 2026, vê uma diferença importante: agora, o time está se comportando como um time grande.

Ele se refere ao programa de desenvolvimento do carro, com a primeira grande atualização tendo sido levada a Suzuka e com sucesso. E tudo o que o time tem preparado para os próximos meses. O foco é não perder contato com o "grupo de perseguição" à Red Bull, como em 2023.

"Temos sido muito agressivos no desenvolvimento do carro, com peças novas da suspensão em Jeddah, uma modificação pequena na asa dianteira na Austrália e um pacote no Japão. Em todas as corridas, estamos pilotando um carro diferente, o que é um bom sinal do que estamos tentando conquistar neste ano, com muita agressividade no desenvolvimento", disse o espanhol, que soma 24 pontos após quatro corridas contra 60 pontos a essa altura do campeonato em 2023.