Não é pela F-1: só xadrez faz pilotos da Ferrari passarem dias sem se falar

Eu assumo um risco e peço para eles dizerem quem é melhor em cada modalidade fora da pista. "Opa, opa, opa", diz Leclerc, claramente sem querer perder nem nisso. "Eu me considero melhor no xadrez", diz ele, buscando uma reação de Sainz, que faz a classificação final. "No xadrez é 50/50. No padel eu sou um pouco melhor, no golfe eu sou melhor. No piano, ele ganha." E caso encerrado.

Leclerc come mais quando vence, Sainz sofre sozinho com as derrotas

Chalres Leclerc, piloto da Ferrari, em entrevista ao UOL Imagem: Callo Albanese/Ferrari

O comilão dos dois é Sainz, confesso. "Você tem mais disciplina", diz o espanhol para Leclerc, que concorda em termos. "No geral, sim, mas uma coisa que faz eu me perder é felicidade. Se eu tiver uma boa corrida, eu quero comer bastante e ninguém me para no domingo à noite!"

Sainz também tenta jogar a bola para o companheiro quando a pergunta é sobre quem é o mais festeiro dos dois.

"Eu acho que é o Charles".