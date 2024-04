Como erro de cálculo em dezembro deixou Alpine sem carro reserva por 4 GPs

A Williams levou uma chuva de críticas por estar arriscando correr sem um chassi reserva nas cinco primeiras corridas do ano, algo que ficou público depois que eles foram forçados a disputar o GP da Austrália com apenas um carro, por conta do acidente forte de Alex Albon nos treinos livres.

Mas eles não estão sozinhos. A Alpine também disputou as quatro primeiras etapas da temporada sem um terceiro chassi, que é a parte central do carro, onde fica o cockpit e no qual são montadas as suspensões, instalado o motor, etc. Por regulamento, as equipes não podem ter um carro reserva todo montado, por isso se fala em chassi reserva.

Na Williams, houve uma série de atrasos na produção de peças porque os processos estão sendo repensados como parte da reestruturação da equipe. Na Alpine, o problema foi outro. Houve um erro no projeto do primeiro chassi, no qual Esteban Ocon, que está no time desde 2021, não ficou confortável. Quando isso foi refeito, o novo modelo não passou no crash test. Isso aconteceu ainda em dezembro, mas acarretou numa série de atrasos que fizeram com que o terceiro chassi só ficasse pronto agora. É esperado que ele seja enviado para a próxima etapa, na China.