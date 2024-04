Alonso não viu tantas portas abertas quanto queria e fica na Aston Martin

"Na minha cabeça a Aston era a coisa lógica a fazer. Todas as outras conversas foram leves e nunca chegaram a qualquer conclusão, talvez fosse necessário mais tempo, todo esse tipo de coisa, enquanto na Aston havia um desejo claro de trabalharmos juntos. É por isso que foi muito fácil."

É um cenário bastante diferente do que ele mesmo apresentou antes do início da temporada, quando disse que estava muito bem posicionado porque, com a movimentação de Hamilton, ele era o único campeão do mundo livre no mercado. As portas não se abriram da maneira como ele esperava.

Viagens da F1 preocupavam Alonso

Alonso tinha dito antes do início da temporada que queria esperar até o GP da China para entender se as mudanças que fez em sua preparação para esta temporada o ajudariam a aguentar a rotina de viagens e fusos horários. Com o mercado andando mais rápido do que se esperava, após o anúncio da ida de Lewis Hamilton para a Ferrari em fevereiro, ele teve de rever suas metas.

"Não era pelo fator de corrida, foi mais das viagens. Quando vi o calendário, fiquei com um pouco de medo de que isso fosse pesado para mim", disse o bicampeão.

Alonso, então, decidiu ir mesmo para as corridas em fusos horários muito diferentes da Europa o mais tarde possível, fez mudanças na alimentação, no treinamento. E gostou dos resultados neste início de ano, que teve corridas no Bahrein, Arábia Saudita, Austrália e Japão. A próxima etapa é a da China.