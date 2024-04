Verstappen volta a ser favorito no Japão, mas GP é valioso para a Ferrari

As corridas em Suzuka têm sido um banho de superioridade da Red Bull nos últimos dois anos. Afinal, a pista japonesa simplesmente premia o carro mais eficiente, assim como tinha acontecido com a Mercedes nos anos anteriores (eles venceram todas as provas de 2014 a 2019, lembrando que, em 2020 e 2021, não houve GP do Japão devido à pandemia). E esse carro mais eficiente certamente ainda é a Red Bull na temporada 2024.

Mas qual é a margem? Melbourne deixou claro que a Ferrari melhorou significativamente em alguns pontos e pode competir com a Red Bull quando a degradação do pneu vem da granulação.

Na maioria das provas, a degradação é térmica, e a Red Bull deixou claro no GP do Bahrein que segue com ampla vantagem nesse tipo de situação. Na segunda etapa, na Arábia Saudita, praticamente não houve preocupação com os pneus. A diferença era, novamente, na questão da temperatura, em quão rápido era possível colocar os pneus na janela de funcionamento deles, e a Red Bull também tem vantagem nesse sentido.