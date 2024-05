Pilotos se surpreendem com os pneus e Alonso fica na bronca com comissários

O sábado da Fórmula 1 começou com Max Verstappen vencendo a sprint mesmo reclamando do carro e terminou com Max Verstappen conquistando a pole position mesmo sem conseguir melhorar seu tempo na parte final da classificação para o GP de Miami, que tem largada às 17h deste domingo. Se até mesmo o líder disparado do campeonato sofreu com a flutuação de desempenho, outros tiveram altos e baixos ainda mais acentuados.

"São os pneus. Em toda a minha carreira, eu não lembro de ter uma janela tão pequena", tentou explicar Lewis Hamilton, referindo-se à dificuldade de temperatura correta nos pneus. Isso vem sendo um problema em todas as classificações, mas que gerou resultados mais extremos no que está sendo o final de semana mais quente de toda a temporada.

Ao mesmo tempo em que as temperaturas ambientes estão altas, há muita variação na temperatura da pista por conta de períodos com nuvens ou com sol batendo direto no asfalto. Então um carro que está perfeito em uma volta na classificação muda completamente de desempenho minutos depois. "No Q2, eu tive a melhor sensação no carro no ano, e no Q3 estava perdido", disse Hamilton, oitavo colocado no grid da corrida principal depois de ter ficado de fora do top 10 na sprint.