Williams dispensar carro reserva em 4 GPs 'é muito estranho', diz Steiner

A Williams passou a última semana correndo contra o tempo para consertar o chassi de Alex Albon e correr com dois carros no GP do Japão, neste final de semana. O tailandês sofreu um acidente ainda na sexta-feira da etapa de Melbourne e os danos foram tão extensos que o equipamento não pôde ser arrumado na pista, tendo que ser mandado de volta para a fábrica na Inglaterra. Mas isso não é totalmente incomum. O problema é que a Williams não tinha um terceiro chassi disponível na Austrália, e também não terá o reserva no Japão. Na verdade, não há uma previsão oficial para a primeira corrida para que isso ocorra.

Para entender o quão raro é isso acontecer na F1 moderna, é válido o depoimento de Guenther Steiner, ex-chefe da equipe com menos recursos da categoria na última década, a Haas. Perguntado o quão surpreso ficou ao saber que a Williams está correndo este risco a esta altura do campeonato, ele enfatizou que ficou "muito" surpreso.

Steiner contou que houve uma temporada em que a Haas chegou para a primeira corrida do ano sem um chassi reserva. "Mas, tirando isso, nós sempre tivemos. O máximo que aconteceu foi ter que mandar de última hora para a primeira corrida", relembrou.