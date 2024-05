Tony Ramos passa por cirurgia para tratar sangramento intracraniano

Tony Ramos está em cartaz com a peça "O Que Só Sabemos Juntos" em São Paulo. A atriz Denisa Fraga também participa do projeto. Em recente entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, ele falou sobre a importância da escuta e do afeto, e comentou sobre a volta ao teatro.

Teatro Tuca confirmou oficialmente cancelamento de apresentações. Espetáculos previstos para os dias 17, 18 e 19 de maio foram adiadas. Organização afirmou que novas informações serão divulgadas em breve.

Última novela de Tony Ramos na Globo foi "Terra e Paixão" (2023). Ele interpretou o vilão Antônio La Selva na trama. Atualmente, aparece com o personagem Madurão na série "Encantados" (Globo).

Ator trabalha na emissora carioca há 47 anos. São mais de 80 participações em novelas, séries e programas de humor. Ator completou 60 anos de carreira em 2024.