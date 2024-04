Japonês Yuki Tsunoda sobreviveu aos métodos de Marko na F1, mas e agora?

Quando o consultor e responsável pelo programa de jovens pilotos da Red Bull, Helmut Marko, promoveu Yuki Tsunoda à Fórmula 1 em 2021, a impressão geral era de que ele tinha visto algo muito especial no japonês de 20 anos. Afinal, além da pouca idade, ele tinha passado apenas dois anos no automobilismo europeu, com uma temporada na F3 e uma na F2, com bons resultados, mas sem brigar pelo título.

Logo ficou claro que Marko tinha apressado a carreira de Tsunoda. Imaturo, ele respondia à pressão com xingamentos até gratuitos no rádio, e levou algumas "punições" do consultor bem ao seu estilo, como mandá-lo morar em Milton Keynes, perto da sede da Red Bull.

Vale um adendo sobre Milton Keynes. Há um meme na Inglaterra em que a principal atividade recomendada a quem visita a cidade é ir embora. É uma cidade sem muitos atrativos, mais famosa por ter muitas rotatórias do que qualquer outra coisa.