Por que Sainz é queridinho no mercado de pilotos da Fórmula 1

Por que Sainz tem o passe valorizado na F1?

Do lado de Sainz, primeiro ele tem que manter as boas performances que vem tendo na Ferrari, ora um pouco à frente, ora ou pouco atrás de Charles Leclerc, considerado um piloto muito veloz. Mais do que isso: ele algumas vezes demonstrou ser um piloto com qualidades que faltam no monegasco, sendo mais incisivo sobre estratégias e tendo uma ótima leitura de corrida. No paddock da F1, ele é muito bem visto pelos engenheiros por sua capacidade técnica e dedicação. É um estudioso e, por isso, está em constante evolução.

E olha que não falta engenheiro ou mecânico ou chefe de equipe que tenha trabalhado com Sainz. Ele estreou na Toro Rosso, depois passou pela Renault e pela McLaren antes de chegar à Ferrari. E deixou uma boa impressão por onde passou.

"Ele é um dos pilotos mais bem avaliados no paddock", diz Leclerc. "E ele tem sido extremamente forte sempre que esteve em um carro de Fórmula 1. E é por isso que já disse muitas vezes que não estou muito preocupado com o futuro dele, porque tenho certeza que muitos, muitos chefes de equipe estão... Ele não diz isso, mas com certeza estão conversando com ele."

Talvez não com ele exatamente, mas certamente com seu pai, o campeão de rali e do Dakar Carlos Sainz e com seu empresário e primo, Carlos Oñoros. Eles foram vistos se reunindo com Toto Wolff, da Mercedes, na Arábia Saudita e já mantêm conversas há meses com a Audi, comandada por um ex-chefe de Sainz, Andreas Seidl. Outra possibilidade é a transferência para a Aston Martin, caso Fernando Alonso decida se aposentar (uma vez que o chefe da equipe, Mike Krack, já disse algumas vezes que o asturiano tem a preferência do time).

Sainz pode ir para a Red Bull?