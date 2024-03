Novas bombas da F1 têm possível manipulação de resultado e saída de chefes

Com isso, os franceses anunciaram uma reformulação, excluindo a posição de Harman e criando cargos específicos de chefia na área técnica, divididos entre performance, aerodinâmica e engenharia. É um modelo semelhante ao que a McLaren adotou recentemente, mas sem profissionais do mesmo calibre, uma vez que o time vem perdendo membros do alto escalão desde o ano passado.

Na pista, eles começaram a temporada fechando a última fila do grid. Na corrida, Esteban Ocon foi o 17º e Pierre Gasly foi o 18º.

Ano começou quente na RB

E tem outro time apagando um incêndio depois da primeira corrida do ano, a RB, ex-AlphaTauri. Tudo porque, nas últimas voltas do GP do Bahrein, a equipe instruiu Yuki Tsunoda a ceder a posição para o companheiro Daniel Ricciardo por entender que ele estava mais rápido e poderia conseguir a posição de Kevin Magnussen.

Mas o australiano não passou o dinamarquês, o time não ordenou que os companheiros voltassem a inverter as posições, e Tsunoda deixou claro seu descontentamento no rádio e forçando uma ultrapassagem depois da bandeirada, ao que Ricciardo respondeu com uma gíria de tom pejorativo. Eles continuaram trocando farpas nas entrevistas, com Tsunoda dizendo não entender a opção da equipe e Ricciardo dizendo que falta maturidade ao japonês. Essa foi a primeira corrida de Laurent Mekies, ex-Ferrari, como chefe de equipe.

São tantos focos de tensão diferentes que é difícil saber qual a próxima bomba da F1, que faz sua segunda etapa neste sábado, na Arábia Saudita.