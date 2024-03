Red Bull tem início perfeito na pista e vive tensão e racha fora dela

Enquanto isso, nos bastidores, a própria F1 e a Federação Internacional de Automobilismo cobravam mais transparência do processo. Durante a corrida, inclusive, chamou a atenção a ausência de imagens de Horner, que costuma ser figurinha fácil diante das câmeras por ser o líder do time mais vencedor do momento.

Então Horner teve de contra-atacar. No sábado, apareceu na pista de mãos dadas com a esposa ex-Spice Girl Geri Halliwell. No grid, posou na frente do carro com o principal acionista da empresa Red Bull, Chalerm Yoovidhya.

Perguntado pela coluna sobre o simbolismo das companhias que escolheu para o dia do GP de abertura da temporada, Horner desconversou. "Foi um dia de corrida, de começar o campeonato da melhor maneira possível. Os pilotos tiveram um desempenho brilhante, a equipe teve um desempenho brilhante e sim, foi o melhor começo possível para a equipe, para os nossos parceiros, para os nossos acionistas e para todos dentro do grupo."

Entenda o racha na Red Bull

Yoovidhya é um personagem central nesta história. Desde que Dietrich Mateschitz, co-sócio da Red Bull, começou a ficar mais doente, Horner passou a apostar no estreitamento da ligação com o lado tailandês da empresa para aumentar seu poder. De preferência, sem ter Helmut Marko, que sempre foi alinhado com Mateschitz e com o lado austríaco da Red Bull, pelo caminho.

Com a morte de Mateschitz, em outubro de 2022, ele intensificou essa campanha. Mas não contava, primeiro, com o apoio que Marko teria do filho de Dietrich e, segundo, do clã Verstappen.