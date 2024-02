Campeonato da F1 nem começou e já tem uma equipe com clima de crise

A tabela de tempos muitas vezes não nos diz muito sobre o rendimento de uma equipe, já que variáveis como tipo de pneu, configuração de motor e combustível fazem muita diferença no cronômetro. E a Alpine selecionou pneus mais duros, ou seja, mais resistentes e também mais lentos, para o teste. Então já não era esperado ver Ocon e Gasly na parte de cima da tabela. E eles ficaram em 16º e 17º, respectivamente.

O problema é que o carro parecia muito nervoso nas mãos dos pilotos. Instável nas freadas, até imprevisível. Isso faz com que o carro escorregue e desgaste mais os pneus do que o normal, algo que o circuito que foi palco dos testes e será também o da primeira corrida evidencia ainda mais.

Além disso, há rumores de que o A524 também esteja acima do peso mínimo. Isso explicaria a mudança nas cores do carro, que ganhou bastante preto na temporada, o que é uma tentativa de abaixar o peso. As equipes tentam ficar um pouco abaixo do peso mínimo regulamentar para jogar com lastros em lugares estratégicos, buscando melhorar o equilíbrio.

Peso é assunto sério na F1 porque 10kg já representam 0s4 a mais em uma volta. E a expectativa é de que o grid (com exceção de Verstappen) esteja bem apertado, como aconteceu no ano passado, então isso poderia levar a Alpine para a parte final do grid.

Completando o pacote, a Alpine é a única equipe que usa o motor Renault, que está abaixo dos demais em termos de potência.

Isso tudo faz com que a equipe que chegou a subir ao pódio ano passado possa estar lutando pelas últimas posições no grid. "A situação não é boa", admitiu Gasly. "Mas acho que temos que ser pacientes, mesmo que não seja o que queremos enquanto pilotos, claramente pode levar um tempo antes que possamos tirar a performance que queremos do carro."