Por que a F1 vai começar o campeonato em um sábado em 2024?

E pode ser uma mudança que veio para ficar. Nestes países, o dia sagrado da semana é a sexta-feira, e o fim de semana acaba sendo sexta e sábado. O domingo é um dia de trabalho comum, então, na ótica dos locais, é como se a F1 sempre corresse numa segunda-feira à tarde.

É claro que a F1 se preocupa em grande medida com os números de audiência ao redor do mundo, não apenas com o público nas arquibancadas. Mas, de qualquer forma, será um teste. No Brasil, o GP do Bahrein tem largada ao meio-dia do sábado.

Mas por que o campeonato tem que começar no Oriente Médio? O calendário da F1 é extremamente complicado de ser montado porque tem de atender a interesses locais, questões de logística e também de clima, já que a categoria evita correr no frio (e estamos falando aqui de temperaturas de um dígito). E também no calor intenso.

As temporadas estão ficando mais longas (a de 2024 terá um recorde de 24 corridas) e, com isso, têm que começar no início de março. Os organizadores da Austrália, que costumava abrir o campeonato, preferem uma data mais longe de outro grande evento de Melbourne, o Aberto da Austrália, que ocorre em janeiro.

Então, os campeonatos da F1 têm começado no Oriente Médio, em uma época de temperatura razoável na região, enquanto ainda faz frio na Europa. No passado, a temporada começava na América do Sul pelo mesmo motivo, mas hoje o Brasil está contente com sua posição em novembro.

Temporada 2024 terá três GPs aos sábados