Sua atitude após o pódio indica que o piloto que veio colecionando títulos na base só vai melhorar. "Quando eu tentei forçar o ritmo, não tinha mais um bom ritmo. Preciso trabalhar na maneira como eu administro meus pneus. E é esse tipo de corrida que mostra o que você tem de melhorar. Não foi uma das minhas melhores na comparação com Lando."

Piastri diz isso porque ele manteve a segunda colocação no grid logo no início, fez uma boa jogada de parar para trocar pneus durante o período de Safety Car Virtual e economizar tempo, mas mesmo assim não conseguiu se manter à frente de Norris quando, com pneus mais novos, o companheiro chegou no australiano.

Naquele momento da prova, a McLaren brigada "virtualmente" com George Russell, que tinha mudado sua estratégia de duas para uma parada. Se Norris ficasse preso atrás de Piastri, ele pegaria Russell no final com pneus mais usados, então a equipe pediu para as posições se inverterem.

"Eu poderia ter passado normalmente, porque tinha mais ritmo, mas aí ele também ia ter que forçar mais os pneus dele e ficaríamos mais vulneráveis. A equipe fez o certo. Mas Oscar pilotou muito bem neste fim de semana, foi melhor que eu na classificação. Ele está pilotando muito bem."