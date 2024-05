Verstappen erra e mesmo assim vai sair na frente na sprint em Miami

Ao contrário do que aconteceu há duas semanas, na China, na primeira sprint do ano, desta vez não houve grandes surpresas. O único piloto que poderia estar mais à frente é Pierre Gasly, já que a Alpine vem melhorando, mas os três décimos dele para o companheiro Esteban Ocon significaram que ele foi eliminado logo na primeira parte da classificação para a sprint.

As duas Sauber ficaram logo atrás do francÊs, com Zhou Guanyu ficando à frente de Valtteri Bottas, que está trabalhando com um novo engenheiro de pista a partir deste GP e pareceu se desentender com a informação passada por ele durante a sessão.

Sob pressão e sabendo que a Williams está tentando apressar a estreia de Kimi Antonelli para ficar com seu lugar, Logan Sargeant estava com o último tempo até que seu companheiro Alex Albon teve uma volta deletada por ter saído da pista e se classificou em 19º. Mas o piloto da casa estava bastante decepcionado com seu desempenho.

SQ2: As Mercedes atualizadas fora do top 10

A Mercedes veio para Miami com um novo assoalho, que estava previsto para estrear em Imola, mas foi adiantado para tentar ajudar a equipe a melhorar o desempenho. Mas, com apenas um treino livre antes da classificação para a sprint, isso não aconteceu. Lewis Hamilton chegou a tocar no muro na sua última tentativa, e George Russell também não conseguiu passar da 11ª colocação.

A segunda parte da classificação também não foi nada boa para Yuki Tsunoda, que teve uma volta deletada e não conseguiu passar da 15ª colocação, enquanto seu companheiro, Daniel Ricciardo, foi quinto nesta parte da sessão.