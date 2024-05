Mesmo reclamando, Verstappen vence a sprint e Mercedes fica fora dos pontos

Max Verstappen reclamou bastante do rendimento de sua Red Bull e mesmo assim dominou a sprint do começo ao fim. O holandês, que já vinha reclamando desde a classificação, quando fez o tempo mais rápido, superou Charles Leclerc, segundo como a Ferrari, e Sergio Perez, terceiro com a Red Bull.

Agora, as equipes podem fazer modificações no carro para a classificação a partir das 17h pelo horário de Brasília. Isso será bem-vindo principalmente para a Mercedes, que viu Lewis Hamilton disputar com Kevin Magnussen e Yuki Tsunoda durante a sprint e ficou de fora dos pontos com ambos os carros.

A Mercedes optou por um acerto com mais aberturas na carenagem para lidar com o calor em Miami e isso acabou sendo prejudicial para a velocidade de reta do carro. Isso poderá ser corrigido para a classificação, mas com a possibilidade dos carros sofrerem, já que a temperatura está perto dos 30ºC e permanecerá assim para o domingo.