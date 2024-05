Verstappen lidera único treino livre antes da classificação no GP de Miami

Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido na única sessão de treinos livres para o GP de Miami, o segundo final de semana de sprint do ano. A próxima sessão já será a classificação para a sprint, a partir das 17h30, pelo horário de Brasília. Oscar Piastri, da McLaren, foi o segundo e Carlos Sainz, da Ferrari, fez o terceiro melhor tempo

A McLaren andou bem com as novidades que trouxe no carro, em um grande pacote que começa na asa dianteira e passa pela suspensão dianteira, pelas laterais, que foram redesenhadas, e pelo assoalho do carro. Norris tem todas as novidades, com as quais a McLaren espera dar um salto importante, ainda que não na mesma medida do pacote que mudou a temporada do time a partir do GP da Áustria do ano passado. Oscar Piastri tem 50% das novidades (está sem o sidepod e assoalho, o que dá a medida da extensão do pacote.

Norris, contudo, não teve uma sessão tranquila. Ele reclamou que o carro estava puxando para um dos lados, e a McLaren informou que isso tem a ver com um problema na direção assistida, ou seja, não tem nada a ver com as novidades que o time trouxe para Miami.