F1: Verstappen vence GP do Japão e fica perto do título; Red Bull é campeã

Sergio Pérez voltou à pista na volta 40. Depois de 25 voltas nos boxes, o piloto mexicano voltou à pista para fazer acertos no carro.

Verstappen garantiu a melhor volta no fim. O holandês teve tranquilidade para buscar um ponto extra, fazendo a volta mais rápida da corrida.

Classificação do Mundial de Pilotos

Com a vitória, Max Verstappen, da Red Bull, chegou aos 400 pontos, abrindo mais 26 pontos de vantagem em relação ao companheiro de equipe Sergio Pérez, que não pontuou no Japão, e continua com 223 pontos. Com mais três pontos, o atual bicampeão do mundo garante o terceiro título seguido.

Lewis Hamilton, da Mercedes, que terminou em quinto, chegou a 190 pontos, consolidando-se na terceira posição. Fernando Alonso, da Aston Martin, oitavo colocado em Suzuka, chegou a 174 pontos.

Veja a classificação do GP do Japão: