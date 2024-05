Voluntário em tragédia no RS, Cargnin é 5º no Mundial após punição polêmica

Daniel Cargnin ficou perto de uma medalha no Mundial de Judô, nesta segunda-feira (20), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O atleta da Sogipa, que vinha atuando como voluntário no Rio Grande do Sul, terminou na quinta colocação.

Medalhista olímpico em Tóquio e décimo do ranking mundial da categoria até 73kg, Cargnin se dedicou, nas últimas semanas, a ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o estado dele, especialmente Porto Alegre, onde vive e treina.

"Eu saio do treino e vou direto no abrigo ver o que as pessoas estão precisando, vou no mercado. Eu nem passo em casa, vou direto do treino, chego lá morto. Mas eu sinto que, só de estar ali presente, isso me fortalece mentalmente", contou ele em uma entrevista à TV Globo.