Mbappé já deu ao Paris Saint-Germain o resultado necessário para ir à final

O Borussia classificou-se em primeiro lugar.

Curiosamente, o Dortmund repete o que fez em 2013, ano de sua última chegada à finalíssima. Daquela vez, encontrou-se com o Real Madrid na fase de grupos, em que terminou na liderança. O Real Madrid, segundo colocado, reencontrou os alemães nas semifinais e foi eliminado com derrota por 4 x 1, no Signal Iduna Park e vitória por 2 x 0 no Santiago Bernabéu.

A estrela daquelas semifinais foi Lewandowski, vice-artilheiro daquela Champions, atrás de Cristiano Ronaldo.

O goleador da atual edição é Mbappé, com 8 gols, empatado com Harry Kane, do Bayern.