Vela brasileira vai muito mal em grande teste para as Olimpíadas

A vela brasileira foi muito mal no primeiro grande teste de 2024 para os Jogos Olímpicos de Paris, o Troféu Princesa Sofia, na Espanha. Mesmo as atuais bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze tiveram o pior desempenho de toda a vitoriosa carreira delas.

Desde que estrearam na classe 49erFX, em 2013, quase sempre chegaram à medal race, entre as 10 primeiras, em eventos de qualquer porte. Entre as exceções, somente dois 12º lugares em Mundiais (2020 e 2023). No Princesa Sofia, elas terminaram em um modestíssimo 24º lugar.

Ao longo da carreira, elas até tiveram colocações piores, mas sempre por terem abandonado a competição no meio, caso do Europeu do ano passado, em que não competiram as sete últimas regatas. Desta vez, velejaram mal ao longo de toda a competição, sempre com resultados muito abaixo das rivais pelo ouro olímpico.