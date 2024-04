Abalado, Anderson busca forças para ser rosto contra homofobia no esporte

Ainda traumatizado, pediu demissão de um dos empregos que tinha como professor de vôlei de praia, por falta de forças. Mesmo assim, volta à quadras hoje (4), no Open de Saquarema (RJ), na casa da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), entidade que ele acusa de ter sido omissa por não ter impedido as agressões que se estenderam contra ele por um jogo inteiro.

A confederação alega que nem a árbitra do jogo nem dois guardas municipais conseguiram identificar, entre os não mais que 30 torcedores presentes, quais ofendiam Anderson. A partida não foi interrompida. À reportagem, a CBV citou uma série de medidas tomadas após a repercussão do caso (leia mais ao final do texto).

Quem é Anderson Melo?

Anderson é cria da comunidade de Rio das Pedras, na zona Oeste do Rio de Janeiro. A mãe o apresentou ao vôlei, como espectador de jogos no bairro. Se interessou, jogou um torneio e foi chamado para o que depois se tornou o projeto social Evocar. "Esse projeto mudou minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Tive a oportunidade de estudar em escolas particulares, fazer duas faculdades. Sou aquele menino que veio da favela e não sai de onde mora."

Entender Anderson, entender sua história, é importante para entender sua dor. No fatídico jogo, ainda convivia com a incerteza do retorno às quadras, após ser internado com uma lesão grave no tornozelo, e com o luto pela morte da mãe, sete meses atrás. Era nela que ele pensava durante os intermináveis 50 minutos de ofensa na partida contra Fabiano/Luizão.

"Teve um grito que me chamou de 'bicha' e falou 'Dá na cara dela, ela é mulher'. Isso me remeteu a quando eu contei à minha mãe que eu sou gay. Ela ficou abalada, ficou triste, balançou nossa amizade. Depois de um tempo ela falou que o problema dela não era com a minha sexualidade, mas como a sociedade iria me tratar, o que as pessoas poderiam fazer comigo. Ela via casos de agressão, já havia escutado histórias. Era o medo dela, e minha cabeça foi para esse momento."