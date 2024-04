Brasileira campeã sul-americana de atletismo é suspensa por doping

Campeã brasileira e sul-americana dos 100m com barreiras no ano passado, Caroline de Melo Tomaz está suspensa por doping. A punição vem em momento que o atletismo mundial denuncia a baixa incidência de testes surpresa no Brasil e condiciona a participação de brasileiros nas Olimpíadas de Paris a um aumento no número desses exames.

Atualmente com 29 anos, Caroline nunca tinha tido resultados expressivos até o ano passado, quando ganhou o Troféu Brasil com a melhor marca da carreira (13s23), repetiu o desempenho (13s26) para vencer o Sul-Americano e foi à Hungria para competir pela primeira vez no exterior, já no Campeonato Mundial. Depois, ainda foi ao Pan, em Santiago.

Classificada ao Mundial Indoor, no começo de março, foi submetida a um teste surpresa no dia 27 de fevereiro, antes do embarque a Glasgow (Escócia). Ali, testou positivo para oxandrolona, um esteroide anabolizante. Ela está suspensa provisoriamente pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).