Entenda punição que põe atletismo do Brasil em risco para as Olimpíadas

Até a última atualização do Road to Paris, o Brasil tinha 42 atletas na zona de classificação ou com índice, sendo três deles em duas provas. Um grupo de 20 a 25 atletas, na análise do blog, estão em posição no ranking que os permitem ainda sonhar com a Olimpíada. Além disso, o Brasil vai buscar vagas nos revezamentos. Em cada um deles, o time seria composto por seis atletas.

E é aí que reside o maior risco. Em 2022, Gabriel Garcia, um guia paralímpico que nunca havia nem disputado um Troféu Brasil, atingiu critério para entrar no 4x100m no final de junho. Se uma surpresa do tipo acontecer em 2024, o atleta ficará fora da Olimpíada.

"O risco existe, porque um resultado fora do contexto, do mesmo lado que pode trazer uma baita alegria, pode não adiantar nada, porque se não foram feitos os controles é muito complicado. Por isso fazemos atualização do grupo alvo toda semana. Nossa expectativa é que o camping pré-Mundial de Revezamentos agregue muitos atletas, e isso permita que muita gente também seja testada", adianta Castilho.