Yane e La Porta saem candidatos e iniciam processo eleitoral no COB

Começou, com mais de seis meses de antecedência, o processo eleitoral do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Nesta quinta-feira (21), Yane Marques anunciou sua renúncia à Comissão de Atletas (CACOB), onde era presidente, para poder concorrer a um cargo nas eleições do fim do ano. Logo em seguida, o vice-presidente do COB, Marco La Porta, fez o mesmo.

O estatuto do COB exige que quem queira se candidatar a cargos como presidente e vice precise deixar seu posto até 27 de março, mesmo com a abertura das inscrições de chapa só no segundo semestre, depois dos Jogos Olímpicos. Quem está em um cargo e vai tentar a reeleição não precisa cumprir esse ritual.

Yane deixa a Comissão de Atletas porque foi a escolhida pelo grupo para ser candidata ou a presidente do COB, ou a vice. Isso será discutido no futuro, quando as possibilidades estiverem mais claras. Por enquanto, ela cumpre a exigência de se "descompatibilizar".