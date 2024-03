Astro do esqui, Lucas se naturaliza e faz Brasil sonhar com medalha na neve

Agora, muda a nacionalidade esportiva com uma carreira consagrada, e ainda bem no início. Na temporada passada, no inverno europeu entre 2022 e 2023, ganhou o circuito da Copa do Mundo no slalom, foi sétimo no slalom gigante, e quarto no overall, que soma os pontos conquistados nas quatro provas do esqui alpino.

Dos 10 melhores, era o único garoto. O segundo mais jovem é três anos mais velho que ele, e a média do grupo é de pelo menos seis anos a mais do que o agora brasileiro. Daí se entende o potencial de Lucas e o choque no mundo do esqui quando ele anunciou aposentadoria, antes do início da temporada 2023/2024, que está prestes a acabar.

Desde então, se especulava se ele não passaria a defender o Brasil. Na época, um dirigente graúdo do COB, questionado pela coluna, desconversou. Mas Lucas passou a dar sinais. Veio passar férias em Ilhabela, reduziu o e-commerce de sua marca a uma pescoceira com as cores do Brasil, e declarou sua paixão pelo país. Parecia questão de tempo.

Lucas tem passaporte brasileiro porque é filho de uma brasileira. A história é de novela: Alessandra e Bjørn se sentaram lado a lado em um voo entre São Paulo e Miami no final dos anos 1990. Trocaram olhares, conversaram longamente, e logo se tornariam pais de Lucas, que sempre se dividiu entre o futebol brasileiro, a nossa paixão nacional, e o esqui alpino, paixão deles.

Reproduzo texto da coluna que contou essa história, em 2020:

"Quando eu estou no Brasil, eu adoro esse jeito de brasileiro. É muito diferente da família norueguesa, tem mais calor, mais amor. Eu adoro. Eu sou uma pessoa que tem muito amor, sou muito amoroso. Essa é a única coisa que eu não gosto da Noruega. Quero que as pessoas sejam mais calorosas, quero encontrar pessoas, quero abraçar", explicou Lucas, em um português inteligível.