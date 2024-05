'O Corinthians existia antes do Cássio e vai continuar forte', diz goleiro

Ameças. "Acho que tudo acontece quando tem que acontecer. Em outro momentos, também fui pressionado. Mesmo em 2020 com a minha família ameaçada, me mantive forte e consegui. Honestamente, depois que desabafei, no dia seguinte eu estava leve. Sou sincero demais às vezes, gosto de ser honesto. acho que tudo aconteceu como deveria acontecer, acredito muito em destino. Para mim está ótimo assim. No último jogo a torcida gritou meu nome e foi ótimo, até peço desculpas para o torcedor que queria ter um contato no final, mas pedi para o presidente que fosse assim, com uma coletiva. Estou super feliz".

Por que saiu do Corinthians? "Eu acho que é uma série de situações. Em alguns, você entende que o ciclo acabou, estou tranquilo quanto a isso. Você olha para trás e vê tudo o que passou, conquistou? Eu, particularmente, tive no começo do ano uma possibilidade de sair e entendi que não era o momento. Agora era a hora de ter um novo desafio na carreira e sair bem, eu tentei fazer o meu melhor. Conversei muito com todo mundo e acho que é legal a gente valorizar a condução de como tudo foi feito, tivemos conversas sinceras com pessoas que querem ajudar o Corinthians".

"Eu não estou saindo do Corinthians porque estou indo para o banco". "O ciclo acaba. Em momento algum eu estou saindo do Corinthians porque estou indo para o banco de reservas. Em 2016, eu fui para o banco também, eu nunca tive problemas com ninguém e fiz de tudo para ajudar o Corinthians. Muitas coisas vocês sabem e outras não, mas tive dedicação e empenho, estou com dever cumprido. Estive com o Corinthians nos momentos mais difíceis, não abdiquei de nenhum momento, acho que o time está muito bem servido de goleiros. Saio feliz e tranquilo".

O que Cássio falaria para ele mesmo quando chegou no Corinthians? "Parabéns, você foi mais longe do que imaginava. Cheguei com desconfiança do meu potencial, mas com a ajuda de todo mundo faz você levantar e se desenvolver. Nos últimos dias, eu tenho pensado muito e refletido sobre a minha carreira, não tenho noção de tudo que consegui aqui no Corinthians, mas estou muito em paz. Com toda tranquilidade eu olho para trás e vejo que fiz o melhor aqui".

Futuro. "Sobre a saída, acho que muitas pessoas entendem e não entendem. Não é a primeira vez que recebo propostas. Mais para frente vou falar para onde eu vou, não é o momento. Esse é o momento de falar sobre o Corinthians. [...] Não tenho nenhum contrato assinado ainda, meu foco era resolver algumas pendências com o clube e acabamos resolvemos. Tenho certeza que vai ser um momento especial, vai ser uma novidade".

Mais futuro. "Logo devo me apresentar ao novo clube, seguir um novo caminho. Agora é agregar em um novo lugar, geralmente quando os caras chegam no Corinthians, eu falo para eles como funciona tudo no Corinthians, e agora vai ser o inverso. Estou muito motivado e não tenho dúvida que vou me adaptar o mais rápido possível, sei do meu potencial e onde posso chegar, creio que vai ser muito bom"