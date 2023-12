O julgamento, realizado em plataforma virtual, durou quase cinco horas e incluiu outros três acusados por causa do tumulto ao fim do jogo, iniciado como reação de parte do elenco do Brasília ao relato de Buiú de que ele havia sido vítima de racismo.

Ítalo Bonizioli, que mais acintosamente tomou as dores do colega, levou um jogo de suspensão, convertido em advertência. Gemerson, do Minas, foi absolivdo. Já o Minas Tênis Clube foi condenado em multa de mil reais por "Deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do regulamento".

Buiú está em sua primeira temporada pelo Cerrado, depois de ser um dos destaques do Paulistano no bicampeonato da Liga de Desenvolvimento. Foram quatro temporadas como reserva do clube paulista até chegar à equipe de Brasília, onde tem média de 10,7 pontos e e quatro assistências por partida, após 12 rodadas.

Duas semanas após o episódio de racismo, o Minas não anunciou nenhuma medida interna contra Copello, que não atuou contra o Pinheiros, no fim de semana. O argentino chegou esta temporada ao basquete brasileiro e tem média de 5,9 pontos e 3,4 assistências no NBB.