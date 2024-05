Dudu Azevedo relembra affair com Giovanna Ewbank: 'Ela é o máximo'

Dudu Azevedo, 45, recordou o relacionamento que teve com a atriz Giovanna Ewbank, 37.

O que aconteceu

Dudu contou que teve um relacionamento breve com Giovanna Ewbank, antes dela e Bruno se conhecerem. "Eu fui a última pessoa com quem a Giovanna ficou antes de colar com o Bruno. Eu fiquei um tempinho com a Giovanna antes de eles se juntarem, acho que foram uns dois meses, um mês e meio", disse o ator em entrevista ao jornal O Globo.

Após esse período, Dudu terminou o caso com a atriz. "Ela é o máximo. Fico muito feliz de ver a família que eles formaram. Isso só engrandece a todos nós, o fato de sermos amigos e já termos passado pela vida um do outro. Todo mundo tem história, todo mundo tem um passado e todo mundo se respeita. Não há razão para isso ser algo desconfortável entre a gente. Torço pela felicidade dela e do Bruno ao máximo."