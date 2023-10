Ainda em formação, a equipe chegou a brigar por um lugar na semifinal do Campeonato Paulista, mas perdeu o jogo contra o Barueri que valia o quarto lugar da fase de classificação. A partida, diante de cerca de cinco mil torcedores no ginásio do Clube Concórdia, marcou o retorno de Jaqueline ao vôlei após mais de dois anos sem atuar.

Mas o time não conseguiu patrocinadores e o Instituto Tandara Caixeta não honrou os salários combinados. Mari Paraíba foi a primeira a sair e, enquanto se esperava que outras atletas anunciassem o mesmo, a CBV divulgou a lista de participantes da Superliga C já sem a presença do Campinas.

A competição vai contar com a participação de 28 equipes, e a expectativa era que o Campinas aparecesse na chave que será jogada em Pinhalzinho (SC), com a participação do time da casa, do Caçador, também de Santa Catarina, e do Renasce Sorocaba (SP). Sem a equipe de Tandara, o grupo será o único com apenas três times. O campeão vai à Superliga B, essa sim divisão de acesso à A.

O torneio terá a participação de dois clubes "de camisa", como são conhecidos aqueles que são fortes no futebol: Ceará e Sport.