Dois detalhes na entrevista pós-medalha ajudam a explicar a importância da prata conquistada ontem (4) pela equipe feminina de ginástica artística do Brasil no Mundial. Um, o técnico Francisco Porath, o Chico, desnorteado, contando que a técnica Iryna Ilyashenko havia sido sua estagiária. Na verdade, foi o contrário. O outro, a emoção da conversa entre Daiane dos Santos, nos estúdios da Globo, e a amiga Jade Barbosa, na Antuérpia com a medalha no peito.

O que o Brasil conquistou ontem foi a consagração da escola brasileira de ginástica artística feminina. É um feito coletivo, que vai muito além das seis ginastas e dois treinadores premiados com a prata. Um feito que não existiria se Chico, hoje técnico chefe, não tivesse sido estagiário de Iryna lá atrás. Se Daiane não tivesse aberto as portas para Jade, que por sua vez as abriu para Flávia, Rebeca e todas as outras.

Não é um resultado que veio por acaso, que caiu no colo do Brasil porque os astros assim quiseram. Foram 20 anos de construção de uma seleção brasileira. Ou mais, 22, se voltarmos a 2001, quando Daniele Hypolito ganhou a primeira medalha do país, no solo, e por muito, muito pouco, não beliscou o bronze no individual geral.