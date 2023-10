Mas, após a convocação, Renan informou à CBAt que abria mão de correr os 100m para focar nos 200m, em que foi semifinalista do Mundial e tem potencial para ser finalista olímpico no ano que vem, e no revezamento 4x100m. Isso abriu espaço para Paulo André, quarto do ranking nacional 2022/2023, entrar na lista de inscritos dos 100m.

Remanejamentos do tipo fizeram a delegação do atletismo brasileiro no Pan chegar a 77 nomes. Como comparação, em Lima-2019 o time teve 45 atletas.

Entre as novidades da lista anunciada ontem estão Gabriela Muniz, na marcha atlética 20km, Lucas Vilar, nos 400m, Altobeli Silva, nos 5000m (ele defende a medalha de prata em 2019) e Johnatas Cruz na maratona, Daniel Nascimento, que correria a maratona, mudou os planos mais uma vez, depois de desistir de Berlim e Chicago, e agora vai disputar os 10.000m no Pan.