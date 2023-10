Tal acordo foi rompido no fim de 2021, com a CBF assumindo as seleções adultas, o registro de jogadores e o quadro de arbitragem, e chancelando a Liga Futsal como campeonato brasileiro masculino. A CBF, porém, voltou atrás quando passou a ser arrolada no polo passivo das enormes dívidas da CBFS, e ficou só com as seleções.

Quem cuida do que?

A Liga Futsal foi criada em 1996 pela CBFS e, desde 2015, é administrada por uma liga independente de clubes, a LNF, inicialmente com anuência da CBFS. Mas, após a breve intervenção da CBF, as responsabilidades sobre a modalidade foram divididas.

A CBF seguiu com a representação internacional das seleções, a Liga Futsal assumiu o registro de atletas e o quadro de arbitragem de sua competição, e a CBFS continuou cuidando da base e de torneios menores, como a Taça Brasil, a Copa do Brasil, e a Supercopa do Brasil.

Liga e CBFS, porém, entraram em conflito sobre quadro de arbitragem e a confederação ameaçou tirar o selo Fifa dos melhores árbitros do país se eles continuassem trabalhando na Liga Futsal. Assim como a disputa entre dois STJDs minou as relações entre LNB e CBB no basquete, a falta de entendimento sobre os árbitros foi o estopim para o rompimento entre LNF e CBFS.

Dois campeonatos brasileiros

A reação da CBFS foi anunciar a criação de um novo "Campeonato Brasileiro", em parceria com a agência Sports Hub, que se apresenta como a responsável por trazer o VAR ao Brasil. Cabe à empresa buscar patrocinadores e parceiros de mídia. "Fizemos um convênio com uma empresa fortíssima. Não vou entrar no escuro. Eles [os antigos presidentes da CBFS] erraram tudo que poderiam errar, eu não posso errar mais", diz Madeira.