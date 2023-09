Com outros 40 atletas, aproximadamente, que se classificaram pelo ranking continental do atletismo, a relação chega a pelo menos 620 atletas. Será a maior delegação já enviada pelo Brasil a uma competição esportiva no exterior, com uma centena de esportistas a mais do que o Pan passado, em Lima, em 2019.

Só no Pan do Rio, em 2007, o Time Brasil foi maior, com 659 atletas. Mas, naquela competição, o Brasil, como dono da casa, podia inscrever atletas em praticamente todas as provas.

Piu dentro, Mayra fora

Com exceção dos esportes coletivos, o Brasil terá praticamente força máxima em Santiago. No atletismo, havia a dúvida se Alison dos Santos aceitaria participar do torneio. Ele chegou a planejar tirar férias no período, mas refez a programação para ir ao Chile e só descansar depois do Pan.

A prova dele, os 400m com barreiras, promete pegar fogo em Santiago. Estão classificados (mas não ainda convocados) Kyron McMaster, vice-campeão mundial, das Ilhas Virgens Britânicas, Rai Benjamin, dos EUA, líder do ranking mundial, e o jamaicano Roshawn Clarke, recordista mundial júnior e quarto colocado do Mundial, uma posição à frente do brasileiro. Entre os 15 melhores do mundo ainda estão um costa-riquenho, um porto-riquenho e dois norte-americanos.

No judô, a convocação do Brasil foi anunciada ontem com a presença de quase todos os melhores do país no ranking mundial. A exceção é Mayra Aguiar, que passou o ano se recuperando fisicamente e só voltou a lutar no fim de semana passado. A CBJ não detalhou se a escolha foi da comissão técnica ou da judoca, que tinha vaga pelo ranking pan-americano. Samanta Soares vai lutar na categoria até 78kg.