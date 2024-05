Nem na tragédia do RS a violência contra crianças e mulheres tem trégua

No caso do Sul, tem um agravante de crueldade: a vulnerabilidade de quem está ali. Nem adultas estão, em meio à calamidade, em plena condição de oferecer resistência. Não tem pra onde fugir, e as suas vidas estão sob risco o tempo inteiro. Sem falar nas crianças que estão órfãs ou perdidas de suas famílias.

É preciso que se dê uma resposta imediata a esses abusos, reforçando a segurança e criando meios pra denunciar. Numa segunda etapa, igualmente urgente, temos que voltar os olhos de uma vez por todas a essa violência que nunca tem trégua. É uma desumanidade naturalizada. No caos ou na normalidade.

Pode ser na guerra, no parto, no hospital, na prisão, no parque, na escola, na igreja, em casa ou no caixão. Não tem lugar em que uma criança ou uma mulher esteja realmente protegida da violência sexual. Eu queria explicar o que a volta do espartilho e a objetificação do corpo feminino têm a ver com isso, eu queria falar do Met Gala. Mas não dá tempo. A gente precisa de trégua.