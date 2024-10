Alex Poatan aniquilou rivais, mas ainda há desafio - e não é Jon Jones

O sucesso meteórico de Alex Poatan rapidamente o consolidou como uma das maiores estrelas em atividade no UFC. Com seu estilo nocauteador, agressivo e sua disposição para quebrar recordes, o campeão dos meio-pesados (93 kg) adquiriu uma aura de invencibilidade no octógono. No entanto, ainda há desafios significativos que podem representar riscos inéditos em sua carreira no MMA.

Um dos maiores desafios seria uma possível mudança de categoria. Caso Poatan realize seu desejo de subir para os pesos-pesados, ele enfrentaria adversários que pesam entre 10 a 20 kg a mais que ele. Esse novo cenário, ainda inexplorado pelo campeão dos meio-pesados, promete ser um teste complicado.

Entre os possíveis rivais nessa categoria, dois nomes se destacam: Jon Jones, campeão linear, e Tom Aspinall, campeão interino. Ambos, além de mais pesados, têm um jogo de solo versátil, capazes de derrubar e controlar o combate no chão. Essas habilidades fazem deles adversários singulares para Poatan.