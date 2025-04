São Paulo x Alianza Lima: veja informações e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo recebe o Alianza Lima, no Morumbi, às 21h30 (de Brasília).

O São Paulo visitou o Atlético-MG, o último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Com o resultado, a equipe segue sem vencer pela competição. O Tricolor se encontra com dois pontos somados, na 14ª posição.

Já pela estreia da Libertadores, o São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0, no estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, e aparece na segunda colocação do Grupo D, com três pontos. Caso derrote o Alianza por três gols de diferença, a equipe comandada por Zubeldía assume a ponta da chave.