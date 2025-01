Nessa toada, o Botafogo periga ser rebaixado no Carioca...

E, aqueles que 'sobraram', ainda estão de férias.

Mas foram 80 minutos jogando com um a mais que o modesto adversário.

Assim, o simpático estreante Maricá, cujo técnico é o ex-centrroavante Reinaldo, de Flamengo e São Paulo entre outros, surpreendeu no Nilton Santos, mesmo com um jogador a menos desde os 10 minutos do primeiro tempo, por conta da expulsão do zagueiro Mizael.

Denilson no primeiro tempo, e Hugo Borges no segundo, deixaram o time da Região dos Lagos com dois de frente, e Patrick de Paulo, no último minuto de jogo, cobrando penalidade, descontou.

É claro que o Glorioso melhorar muito com a entrada dos titulares, mas este começo é preocupante.

Jogando essa bolinha periga de cair no Carioca.