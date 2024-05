Um detalhe importante ainda me faz duvidar do SP na Libertadores

Hoje é um time sólido, com razoável dinheiro conquistado das vendas de suas boas revelações e que mantém um padrão de jogo que colocaria muito time do Brasileirão na roda.

E foi por isso que a equipe da Argentina fez um jogo duríssimo hoje contra o São Paulo, no Morumbi.

Foi suado, mas o Tricolor conseguiu marcar nos minutos finais das duas etapas, com Lucas e com Luciano, e garantiu assim o primeiro lugar do Grupo B da Libertadores.

Ótima notícia, já que enfrentará nas oitavas um time relativamente mais fraco (ou o Flamengo) e decidirá em casa a vaga paras as quartas.

Mas serei muito sincero com vocês.

Apesar de ter achado a festa bonita e a vitória com a cara da Libertadores, ainda vejo que falta um ajuste fino para que o Tricolor apresente um futebol com a cara de um time que brigará mesmo pela taça da competição mais importante da América do Sul.