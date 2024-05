Um dos melhores volantes da história, Dino Sani faz 92 anos

Vejam que imagem rara. No dia 15 de fevereiro de 1959, o São Paulo foi jogar amistosamente contra o Jaboticabal na cidade do interior paulista de mesmo nome. Deu tricolor por 3 a 0, com gols de Celso, Valinho e Luiz. Na foto, vemos De Sordi (à esquerda) e Dino Sani antes do jogo começar

Em 1958, as esposas de Oreco, de De Sordi e de Dino Sani receberam, no aeroporto, os campeões do mundo. A foto foi publicada quatro anos depois, quando a Revista O Cruzeiro fez uma homenagem aos bicampeões

A cerimônia de entrega das carterinhas do plano de saúde "Sinasa" reuniu alguns dos jogadores campeões do mundo pela Seleção Brasileira. Em pé da esquerda para à direita: pessoa não identificada, Ado, Joel Camargo, Mengávio, Pepe, Zito, o filho do ex-goleiro Gylmar dos Santos Neves, Marcelo Neves, o secretário de esportes do município de São Paulo, Walter Feldman, Dino Sani, Marco Aurélio Klein e pessoa não identificada. Agachados: Gilmar Rinaldi, Mauro Silva e Eduardo Jonas Américo.