Milagre: hoje a 'turma do amendoim' tem motivos para cornetar Abel

Sinceramente, pela entrega que vimos nos dois confrontos, o time do interior merecia MUITO mais a classificação do que a equipe do Palestra Itália.

Mas a camisa do Palmeiras tem entortado varal ultimamente, e a sensação é de que foi só isso que garantiu a classificação.

Afinal, se dependesse da vontade e da concentração dos jogadores…

E o pior é que hoje até mesmo Abel Ferreira foi mal demais!

Tirar Endrick e Estevão de campo no segundo tempo foi injustificável.

Eles são jogadores diferenciados, que podem resolver partidas enroscadas a qualquer momento.