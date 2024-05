As carreiras dos aniversariantes Biro-Biro e Zé Maria em fotos memoráveis

Em pé: Sócrates, Carlos, Casagrande, Zenon, Eduardo e Biro-Biro. Agachados: Juninho, Paulinho, Ronaldo, Paulo e Wladimir

Pelo Guarani, em 29 de março de 1992, quando o Bugre empatou em 0 a 0 com o Goiás.Em pé: Narciso (goleiro ? ex-Ferroviária), Biro-Biro, Gustavo (lateral que jogou no Palmeiras), Missinho (zagueiro, ex-Vasco), Julimar (lateral, ex-Ferroviária), Pereira (ex-Bahia) e Herman (treinador de goleiros).Agachados: João Tomazini (massagista), Valmir (hoje massagista do Taquaritinga), Ailton, Sony Anderson (ele mesmo. Poucos sabem, mas Sony Anderson jogou no Guarani vindo do Vasco), Vanderley (ex-Ferroviária) e Roberto Gaúcho (ex-Grêmio e Cruzeiro). O repórter vestido de azul que entrevista Roberto Gaúcho é o trepidante Edinho Campos (hoje trabalhando no Portal Futebol Interior). O treinador deste time era Fito Neves

Jogo disputado no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, em 12 de agosto de 1984. O jogo terminou 1 a 1 (Wilson Mano, que jogava pelo XV fez contra) e Zé Carlos marcou o outro gol. Na foto, da esquerda para a direita: Wladimir e Zé Carlos, fazendo o gol no goleiro Solito. Os outros dois corintianos são Edson e Biro-Biro. O árbitro é João Leopoldo Ayeta. Fonte para as informações: Almanaque do Timão, de Celso Unzelte