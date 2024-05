Time da Série D, América de Natal não merecia perder para o Corinthians! 

O Timão animou seu torcedor depois dos 3 a 0 sobre o Fluminense no último domingo, pelo Brasileirão.

As nuvens plúmbeas estacionadas sobre o Parque São Jorge se dissiparam, mas ameaçaram voltar nesta noite com o jogo duríssimo na Arena das Dunas.

O time potiguar devolveu o Alvinegro à realidade!

Pois, para ser bem realista, o Corinthians deve deixar a Copa do Brasil e a Sul-Americana em segundo plano e se preocupar, de fato, com o Campeonato Brasileiro, para tentar ficar longe do Z-4.

O primeiro tempo terminou em igualdade, 1 a 1, com Marcos Ytalo abrindo o placar para o América e Breno Bidon fazendo para o Corinthians, com destaque para o goleiro Carlos Miguel, com duas defesas dificílimas, e a trave, que jogou em favor do Timão.

No segundo tempo, logo no comecinho, a trave salvou o Coringão novamente, sinalizando que os 45 minutos finais não seriam moleza...