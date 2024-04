Felipão seria o nome certo para tirar o Corinthians da lama

"Eu sou um profissional do futebol. Eu joguei no Caxias e no Juventude. Eu trabalhei três, quatro vezes no Grêmio, e trabalharia no Internacional porque é uma grande equipe. Eu sou um profissional. Eu trabalhei no Cruzeiro e Atlético-MG, ou seja, eu não tenho um clube (fixo). Vou dar o melhor de mim em qualquer clube".

Na sequência, Quesada, trazendo o assunto para o Corinthians, garantiu, ainda com Felipão na linha: "Isso é uma informação. Em breve o telefone vai tocar".

E digo a vocês, meus amigos, que pouca gente conhece os bastidores do Timão como o hoje comentarista da BandNews FM.

E como todo mundo sabe, é bem provável que António Oliveira não permaneça no cargo em caso de derrota para o Fluminense no próximo final de semana.

Bem por isso Quesada informou que o telefone de Felipão tocará, já que ele deve ser um dos favoritos da atual diretoria corintiana.

E eu digo a vocês: seria uma solução fenomenal!