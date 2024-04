Assim como Gil e Giuliano, que tal ser feliz no Santos, Cássio?

Cássio, assim como Gil e Giuliano, que tal ir para o Santos resgatar o seu bom futebol?

O zagueiro e o meia, tão criticados pelos corintianos, se reinventaram na Vila Belmiro e foram dois dos grandes destaques do Peixe no improvável vice do Paulista.

Claro que eu sei que a possibilidade é ínfima, quase impossível de acontecer.

Mas seria uma solução espetacular para todos os lados.

O Corinthians seguiria a sua vida com Carlos Miguel.

O Santos ganharia um ótimo reforço para o gol, já que João Paulo já teve mais moral com a equipe praiana.